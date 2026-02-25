Messina investe su cultura e patrimonio firmati protocolli su Antonello e Forti dello Stretto

Messina rafforza la propria identità culturale con un doppio passo verso la valorizzazione del patrimonio storico della città. Oggi, 25 febbraio 2026, a Palazzo Zanca il sindaco Federico Basile, alla presenza dell’assessore alla Cultura e alla Valorizzazione del Sistema Fortificato Enzo Caruso, ha firmato due protocolli d’intesa strategici destinati a consolidare il posizionamento turistico e culturale del capoluogo dello Stretto. Il primo accordo è stato sottoscritto con l’Associazione “Antonello da Messina”, guidata dalla presidente Milena Romeo, e si inserisce nel progetto legato al brand “Messina Città di Antonello”, dedicato al grande maestro rinascimentale. L’intesa prevede la creazione del “Museo Antonelliano – Casa Museo di Antonello da Messina”, uno spazio identitario nel centro della città destinato a ospitare riproduzioni fisiche e digitali delle opere dell’artista presenti in Italia e all’estero, ricostruzioni immersive del laboratorio di Antonello e percorsi tematici legati ai luoghi della sua vita. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

