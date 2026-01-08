Arriva il rimborso automatico sulle bollette da 30 euro in su | regole più severe per i call center

Dal 1° gennaio 2026, Arera ha introdotto nuove regole per i call center dei fornitori di energia, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio clienti. Tra le novità, il rimborso automatico sulle bollette superiori ai 30 euro e tempi più certi per la gestione dei reclami. Queste misure mirano a garantire maggiore trasparenza e tutela per i consumatori nel rapporto con i fornitori di energia.

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una stretta decisa da Arera, l’Autorità che regolamenta energia, reti e ambiente, sui servizi di assistenza dei fornitori dietro le bollette luce e gas: tempi più chiari per rispondere ai reclami, indennizzi automatici più alti se l’azienda sfora, nuove. 🔗 Leggi su Today.it

