Rapina a mano armata in banca a Perugia | colpo da migliaia di euro all' ora di pranzo

Un uomo armato ha assaltato questa mattina una banca in via Benucci a Perugia, causando grande agitazione tra i clienti presenti. Il colpo, avvenuto poco prima di mezzogiorno, ha portato via diverse migliaia di euro. I ladri sono entrati con il volto coperto e hanno minacciato gli impiegati prima di fuggire a piedi. La polizia sta cercando di ricostruire i momenti dell’episodio e di identificare il responsabile. La banca è ancora sotto shock per l’accaduto.

Paura intorno all'ora di pranzo in via Benucci, nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Una rapina a mano armata è stata compiuta ai danni della filiale della Banca Centro Toscana Umbria, con un bottino che ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Secondo una prima ricostruzione, un uomo con il volto coperto sarebbe entrato nell'istituto di credito poco prima delle 13. Impugnando una pistola, avrebbe minacciato il personale dello sportello, facendosi consegnare il denaro contante disponibile in cassa. Dopo essersi impossessato del bottino, l'uomo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Milazzo, rapina a mano armata: coppia aggredita da uomo con fucile, esploso un colpo in aria Leggi anche: Rapina a mano armata. Assalto alla gioielleria. Bottino da 80mila euro Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rapina a mano armata al Centro Commerciale di Affi: banditi in fuga; Rapina a mano armata in un supermercato a Siena, malvivente in fuga; Due banditi fanno irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmacia; Rapina a mano armata al supermercato, denunciato un 64enne. Due banditi fanno irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmaciaSul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili ... ravennatoday.it Rapina a mano a mano armata al distributore di benzina, 27enne ARRESTATOSecondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, intorno alle ore 6:30 di ieri mattina 18 febbraio, avrebbe messo a segno una rapina a mano armata presso l’area di servizio Gestione Oil S.p.A. ... casertace.net #SantArpino- Rapina a mano armata a un distributore di benzina, in manette un 27enne #Cronaca #Rapina #Distributore #Armata #Carabinieri #Arresto #NanoTV - facebook.com facebook Rapina a mano armata al Penny Market di Montarioso: preso 64enne x.com