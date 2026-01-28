Adescati sui siti e rapinati Vittime sei uomini gay caduti nella trappola Condannato un 25enne

Un 25enne è stato condannato per aver adescato uomini gay sui siti di incontri, tra cui Bakecaincontrii, e averli poi rapinati. Le vittime, sei uomini, sono state attirate con promesse di incontri e poi, una volta in casa, stordite e derubate. La polizia ha fatto luce sull’intera operazione e ora l’uomo dovrà scontare la pena.

Venivano adescati tramite un sito di appuntamenti - bakecaincontrii - e poi, una volta in casa, venivano storditi e rapinati. Vittime almeno sei uomini, tutti tra i 50 e i 60 anni, che erano stati contattati da un giovane sui social. Gli uomini venivano ricattati con la minaccia della diffusione di video intimi a tutti i loro contatti. Quattro di loro si sono costituiti parte civile nel processo con rito abbreviato (giudice Maria Cristina Sarli, pm Elena Caruso) e ieri mattina c'è stata la sentenza: 6 anni e 8 mesi all'imputato, un ragazzo moldavo di 25 anni, per rapina e lesioni aggravate, così come chiesto dalla Procura, e 2 anni alla donna - compagna dell'imputato- per riciclaggio.

