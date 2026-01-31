Il Policlinico condannato a pagare un milione e mezzo di euro per la morte di un bimbo di sei anni

Da cataniatoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'appello di Catania ha stabilito che il Policlinico deve pagare un milione e mezzo di euro ai genitori e ai fratellini di un bambino senegalese di sei anni morto nell’ospedale nel giugno del 2019. La sentenza è definitiva e mette fine a un procedimento avviato dopo la tragica perdita del piccolo.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza passata in giudicato, ha condannato il Policlinico al pagamento di 1,5 milioni di euro in favore dei genitori e dei fratellini di un bimbo senegalese di sei anni morto il 10 giugno del 2019 nell'ospedale universitario del capoluogo etneo.

