Il Policlinico condannato a pagare un milione e mezzo di euro per la morte di un bimbo di sei anni

La Corte d'appello di Catania ha stabilito che il Policlinico deve pagare un milione e mezzo di euro ai genitori e ai fratellini di un bambino senegalese di sei anni morto nell’ospedale nel giugno del 2019. La sentenza è definitiva e mette fine a un procedimento avviato dopo la tragica perdita del piccolo.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza passata in giudicato, ha condannato il Policlinico al pagamento di 1,5 milioni di euro in favore dei genitori e dei fratellini di un bimbo senegalese di sei anni morto il 10 giugno del 2019 nell'ospedale universitario del capoluogo etneo. I familiari.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Policlinico Catania Lotto, gestore condannato per peculato: oltre mezzo milione di euro non versati allo Stato La Cassazione ha confermato la condanna di un gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano. Incassa oltre mezzo milione di euro del Lotto senza versarli: il gestore della ricevitoria condannato per peculato Il gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano ha ricevuto una condanna definitiva per peculato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. IL CLAN MAZZARELLA - LA DINASTIA INVISIBILE | 80 ANNI DI POTERE A NAPOLI | DOCUMENTARIO CAMORRA Ultime notizie su Policlinico Catania Argomenti discussi: Policlinico condannato in appello, infermiera risarcita per demansionamento; Cardiochirurghi maltrattati, ex primario del policlinico condannato; Messina: condannato in appello il Policlinico, dovrà risarcire un’infermiera per il demanisonamento. Livio Andronico: Soddisfatti, adesso prevedo una pioggia di ricorsi contro l'azienda ospedaliera; Maltrattamenti in corsia, condannato l’ex primario di Cardiochirurgia del policlinico di Chieti. Policlinico Catania condannato a 1,5 milioni per morte bimbo di sei anniLa Corte d'appello di Catania, con sentenza passata in giudicato, ha condannato il Policlinico al pagamento di 1,5 milioni di euro in favore dei genitori e dei fratellini di un bimbo senegalese di sei ... ansa.it Catania, il policlinico condannato al risarcimento da 1,5 milioni per la morte di un bimbo di 6 anniOmesse indagini diagnostiche. Rimandato a casa una prima volta, poi curato con un trattamento idratante. Sentenza passata in giudicato ... msn.com Muore a 6 anni: Policlinico di Catania condannato a 1,5 milioni Per i familiari errata diagnosi dei... LEGGI L'ARTICOLO facebook Condannato il Policlinico di Catania per la morte di un bimbo di sei anni dlvr.it/TQgVcY #Catania #Sicilia #LiveSicilia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.