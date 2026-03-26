Perugia piange l' architetto Luciano Zeetti animatore culturale della città e fondatore del Museo del giocattolo

Perugia si trova a perdere una figura di rilievo, l’architetto Luciano Zeetti, noto per aver fondato il Museo del giocattolo e aver contribuito alla vita culturale locale. Zeetti, esperto di teatro e cinema, si è sempre impegnato a difendere e promuovere la città. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama culturale e artistico della zona.

È morto l’architetto Luciano Zeetti, creatore del Museo del giocattolo, esperto di teatro, cinema e appassionato difensore della città.La camera ardente sarà aperta oggi alle 16 alle 19, presso la casa funeraria Passeri via Doninzetti a San Sisto. Il commiato domani venerdì ore16 al tempio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia piange l'architetto Luciano Zeetti, animatore culturale della città e fondatore del Museo del giocattolo Articoli correlati Il Piccolo Museo del Giocattolo ha deciso di cambiare ’veste’: "Missione culturale in primo piano"Il Piccolo Museo del giocattolo è nato un anno mezzo fa tra le colline di Cerreto Guidi e si prepara per la nuova stagione con una nuova veste. Leggi anche: Giornata dei treni al Museo veneto del giocattolo