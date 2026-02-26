Addio Luciano Primavera la Asl perde il geometra dal cuore buono

La Asl Lanciano Vasto Chieti si trova a dover fare i conti con la scomparsa di Luciano Primavera, un geometra che dedicava il suo tempo all’Ufficio tecnico dell’azienda sanitaria dal 1999. La sua perdita lascia un vuoto tra colleghi e amici, che ricordano la sua dedizione e il carattere gentile. La notizia si diffonde tra i dipendenti, che si stringono intorno alla famiglia.

