Sacchi di rifiuti abbandonati nelle vie e nel parchetto | raffica di multe

La polizia locale di Cesano Maderno ha multato due cittadini che stavano abbandonando rifiuti nelle vie e nel parchetto, usando fototrappole e appostamenti mirati. In un caso, gli agenti hanno sorpreso un uomo mentre gettava sacchi di immondizia vicino a un alberello, mentre in un altro hanno multato una donna trovata mentre lasciava sacchi vicino a una panchina. Le telecamere nascoste hanno permesso di individuare i responsabili in modo rapido.

Doppio intervento da parte della polizia locale di Cesano Maderno contro l'abbandono dei rifiuti. Grazie all'uso di fototrappole e appostamenti mirati, gli agenti hanno colto sul fatto due cittadini mentre abbandonavano illegalmente i rifiuti in città. Il primo intervento è stato effettuato in via Como, già interessata in passato da fenomeni di scarico di rifiuti. Durante uno dei controlli, nell'area che costeggia la linea ferroviaria, gli agenti hanno riconosciuto e fermato un cittadino già ripreso dalle videocamere mentre abbandonava illegalmente alcuni sacchetti. Per lui verbale e multa.