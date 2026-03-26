Persona travolta da un treno a Sesto | traffico ferroviario in tilt sulla Milano-Como-Chiasso

Oggi, giovedì 26 marzo, si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria tra Como e Milano a causa di un incidente avvenuto presso la stazione di Sesto San Giovanni, dove una persona è stata investita da un treno. L'evento ha causato l'interruzione del servizio e ritardi nelle corse in entrambe le direzioni, creando disagi per i passeggeri in transito sulla tratta.

Pesanti ripercussioni anche sul traffico ferroviario tra Como e Milano nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, dopo che una persona è stata travolta da un treno alla stazione di Sesto San Giovanni. L’episodio si è verificato intorno alle 15.30, all’altezza dello scalo di piazza Primo Maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu con automedica e ambulanze, insieme alla polizia ferroviaria, ai vigili del fuoco e al personale di Rfi. Al momento restano poche informazioni sull’identità e sulle condizioni della persona coinvolta. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Le autorità mantengono il massimo riserbo mentre sono in corso gli accertamenti, come riportato da MilanoToday. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Persona travolta da un treno a Sesto: traffico ferroviario in tilt sulla Milano-Como-Chiasso Articoli correlati Persona travolta da un treno a Marina di Cerveteri: traffico ferroviario in tiltUn grave incidente ferroviario si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 febbraio, presso la stazione di Marina di Cerveteri, sul... Milano Rogoredo, traffico ferroviario in tilt: morta persona investita da un trenoMilano, 17 marzo 2026 – Tragedia sui binari e traffico ferroviario bloccato alla stazione di Milano Rogoredo al binario 4.