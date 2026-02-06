Persona travolta da un treno a Marina di Cerveteri | traffico ferroviario in tilt

Questa mattina, un treno ha investito una persona alla stazione di Marina di Cerveteri. L’incidente ha causato la sospensione del traffico ferroviario sulla linea, creando disagi e caos tra i pendolari. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma al momento non si conoscono ancora le condizioni della vittima. La polizia sta indagando sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente ferroviario sul litorale nord di Roma. Un grave incidente ferroviario si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 febbraio, presso la stazione di Marina di Cerveteri, sul litorale nord della provincia di Roma. Una persona è stata travolta da un treno per cause ancora in corso di accertamento. A seguito dell’impatto, la circolazione ferroviaria è stata immediatamente bloccata lungo la linea interessata. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria, il personale sanitario del 118 con ambulanza e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Persona travolta da un treno a Marina di Cerveteri: traffico ferroviario in tilt Approfondimenti su Marina di Cerveteri Treno Uomo investito da un treno nei pressi di San Lazzaro, traffico ferroviario in tilt lungo l’Adriatica Un incidente ferroviario nei pressi di San Lazzaro di Savena ha causato temporanei disagi alla circolazione tra Bologna e Castel San Pietro Terme. Persona investita da un treno all’alba: traffico ferroviario rallentato tra Parma e Reggio Nella mattinata di oggi, il traffico ferroviario tra Parma e Reggio Emilia ha subito rallentamenti a seguito di un incidente ferroviario nelle prime ore del giorno. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. La scientifica analizza i binari dopo l'incidente ferroviario in Spagna Ultime notizie su Marina di Cerveteri Treno Argomenti discussi: Mistero ad Abbadia Lariana: C’è una persona morta vicino ai binari della Lecco-Sondrio. Accertamenti in corso; Tragedia nella notte sulla linea Adriatica, donna travolta e uccisa dal treno: indagini in corso; Trovato privo di vita sotto un metro di neve l'escursionista travolto dalla valanga; Due scialpinisti uccisi da una valanga a Solda, salva una terza persona. Dramma sui binari, persona travolta da un treno in corsa: convogli fermi e ritardiTragedia sulla linea ferroviaria Milano-Venezia: venerdì mattina poco dopo le 10 una persona non ancora identificata è stata investita da un treno in corsa. Il dramma si è consumato in territorio di C ... bresciatoday.it Persona investita da un treno a Calcio: traffico ferroviario bloccato sulla Bergamo-BresciaL’incidente mortale è avvenuto venerdì mattina intorno alle 10. Ipotesi gesto estremo. Sospesa la circolazione tra Casirate d’Adda e Brescia, ritardi sull’Alta Velocità. quibrescia.it ULTIM'ORA | Valanga sul Monte Lussari, una persona travolta -> https://www.nordest24.it/valanga-tarvisio-soccorsi-monte-lussari-prasnig facebook Ancora una valanga in Friuli, persona travolta dalla neve. A Tarvisio (Udine). Meteo avverso: elicottero non si alza; soccorsi da terra #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.