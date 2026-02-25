Sanremo 2026 perché Tommaso Paradiso canta con una mano fasciata

Il debutto sul palco del Teatro Ariston è da sempre uno dei momenti più importanti per la carriera di un artista, ma per Tommaso Paradiso l’avvicinamento a Sanremo 2026 si è rivelato più movimentato del previsto. Chi sperava in una scelta stilistica eccentrica o in un messaggio criptico legato alla sua canzone sarà rimasto sorpreso: la vistosa fasciatura alla mano sinistra, apparsa già durante la sfilata sul green carpet, è il risultato di un inaspettato incidente domestico. Cos’è successo a Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei Thegiornalisti, in gara quest’anno a Sanremo 2026 con il brano dal titolo emblematico I Romantici, ha deciso di fare chiarezza immediatamente per placare le speculazioni dei curiosi ben prima di salire sul palco del Teatro Ariston per il suo debutto ( qui le nostre pagelle ). In un’intervista rilasciata al magazine Chi, Tommaso Paradiso ha raccontato cosa gli sia successo a pochi giorni dalla partenza per il Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Perché Tommaso Paradiso ha la mano fasciata a Sanremo 2026, "fatto un disastro, me la sono spaccata in due"Tommaso Paradiso si presenta con la mano fasciata a Sanremo 2026 dopo aver subito un incidente domestico.

Sanremo, Tommaso Paradiso con la mano fasciata: “Ho fatto un disastro…”Tommaso Paradiso si presenta con la mano fasciata a Sanremo, dopo aver causato un piccolo incidente domestico.

Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso alle prove con l'orchestra

Temi più discussi: Tommaso Paradiso sul palco di Sanremo con la fascia di One Piece: ecco perché; Sanremo 2026, Tommaso Paradiso chi è: esordi, rottura con i 'The giornalisti', dietrofront sul Festival; Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con I romantici. Il testo e la recensione della canzone; Sanremo 2026, Tommaso Paradiso: Baglioni mi invitò a festival, ora sono pronto ma potrei emozionarmi.

Tommaso Paradiso, incidente prima del debutto a Sanremo 2026: come sta adessoPerché Tommaso Paradiso ha la mano fasciata a Sanremo 2026: al settimanale Chi svela i dettagli dell'incidente. donnaglamour.it

Perché Tommaso Paradiso ha la mano fasciata a Sanremo 2026, fatto un disastro, me la sono spaccata in dueTommaso Paradiso a Sanremo 2026 con la mano fasciata: incidente domestico causato da un giocattolo della figlia. Punti di sutura prima del debutto ... virgilio.it

Nel suo “Club dei romantici”, rifugio visionario allestito a Sanremo, Tommaso Paradiso racconta la sua idea di romanticismo tra musica, calcio e vita privata x.com

Mara Sattei e Tommaso Paradiso sciolgono la tensione dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston! #marasattei #tommasoparadiso #sanremo #festivaldisanremo - facebook.com facebook