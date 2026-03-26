Mateo Retegui con la mano fasciata nell'Italia | gioca sempre con le bende fin dai tempi del Genoa

Mateo Retegui gioca con la mano sinistra fasciata, una caratteristica che ha mantenuto fin dai tempi del Genoa. L’attaccante, passato anche dall’Atalanta, indossa sempre il bendaggio durante le partite, sia con il club che con la nazionale italiana. La fasciatura è visibile in tutte le occasioni in cui scende in campo, senza mai essere rimossa.

Mateo Retegui ha sempre la mano sinistra fasciata quando gioca, sia nei club che nell'Italia: perché l'attaccante ex Genoa e Atalanta indossa il vistoso bendaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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