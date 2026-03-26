Perché Quotidiano Nazionale non pubblica il video del 13enne che ha accoltellato la sua insegnante

Il quotidiano nazionale non ha pubblicato il video che mostra il 13enne mentre accoltella la sua insegnante. La decisione è stata presa nonostante la diffusione del filmato sui social media e le numerose richieste di approfondimento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, ma il giornale ha preferito non diffondere le immagini, optando per un’informazione basata sui fatti già noti.

Se c’è una cosa difficile da fare, quando fai cronaca, non è decidere che cosa scrivere, ma che cosa non scrivere. E, in questi tempi in cui i fatti e le notizie vengono raccontati soprattutto con le immagini, ancora già difficile è decidere, ogni giorno, cosa far vedere e cosa no, cosa sia giusto proporre a chi si fida dell’informazione che fai e che cosa, invece, sia meglio evitare, pur sapendo che con questo perdi clic, visibilità, perfino soldi. È successo anche ora. È successo quando, prima sui social e poi nelle redazioni di tutta Italia, ha cominciato a circolare il video realizzato dal bambino (sì, il bambino, perché a 13 anni sei ancora un bambino) che ha accoltellato la sua professoressa, riducendola in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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