Legge antifascista sindaco di Stazzema | Raccolte 250mila firme proposta di iniziativa popolare nelle sabbie mobili del Parlamento

Il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha partecipato alla Camera dei Deputati per sostenere una proposta di legge antifascista promossa attraverso un’iniziativa popolare. Nel 2021 sono state raccolte circa 250.000 firme a sostegno di questa iniziativa, che mira a rafforzare i principi democratici e contrastare ogni forma di rigurgito neofascista. La proposta si trova ora nelle fasi di discussione parlamentare, in un contesto di complessità normativa.

STAZZEMA – Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, provincia di Lucca, alla Camera dei Deputati per la proposta di legge antifascista di iniziativa popolare per la quale, sottolinea il sindaco sono state raccolte 250mila firme nel 2021. Sant’Anna di Stazzema teatro dell’eccidio nazifascista che il 12 agosto 1944 massacrò 560 civili. Molti i bambini, la più piccola, Anna Pardini, aveva venti giorni di vita. Con il sindaco Maurizio Verona, promotore dell’iniziativa e presidente del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, Emiliano Fossi, deputato, segretario regionale Pd Toscana, il senatore Dario Pardini, Pd, e Andrea De Maria, deputato Pd.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Stop alle classi pollaio, Fratoianni (Avs): “In meno di 2 mesi già raccolte la metà delle firme necessarie per proposta di legge popolare per ridurre numero studenti in classe e contro gli accorpamenti degli istituti”

Leggi anche: Ora legale tutto l’anno, raccolte 352mila firme per arrivare a una proposta di legge. “Risparmi in bolletta per 180 milioni di euro”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il sindaco Verona alla Camera: Insabbiata la legge antifascista; 250.000 firme antifasciste bloccate: il sindaco di Stazzema denuncia le sabbie mobili del Parlamento; Sindaco L'Aquila Biondi (FdI): Non sono antifascista, al massimo anti-juventino; Rassegna esplicita, duello Luconi-Catena: Il Comune non ha ancora ricevuto soldi Si nasconde dietro formule procedurali.

Il sindaco Verona alla Camera: Insabbiata la legge antifascistaIl primo cittadino di Stazzema torna a sollecitare l’approvazione dell’iniziativa popolare partita nel 2021. Ad affiancarlo Braga, capogruppo Pd alla Camera, gli onorevoli De Maria e Fossi e il senato ... msn.com

Fascismo: legge iniziativa popolare contro propaganda fascista, Braga 'Pd la sostiene'Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Noi appoggiamo questa proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista. Non è un'operazione nostalgia ma vogliamo raccontare quale futuro v ... lanuovasardegna.it

Per chi fa sindacato oggi: tra 1979 e 2002 Pietro Ingrao legge la Costituzione come arma dei lavoratori. Mentre avanzano restaurazione capitalistica, governi tecnocratici e revisioni che svuotano diritti e democrazia, Ingrao difende il cuore sociale e antifascista x.com

Il nuovo testo del disegno di legge presentato da Giulia Bongiorno smussa alcuni punti critici. Boldrini, Cucchi, Zan & C. strepitano. - facebook.com facebook