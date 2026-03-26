Per gli agricoltori di Casalasco un seminario di formazione su agricoltura rigenerativa e decarbonizzazione

Mercoledì 25 marzo si è tenuto presso il Casalasco Innovation Center di Fontanellato il primo seminario di formazione rivolto agli agricoltori del Gruppo Casalasco. L’incontro si è concentrato su pratiche di agricoltura rigenerativa e modelli decisionali per la decarbonizzazione in agricoltura. L’evento ha coinvolto i partecipanti in discussioni e approfondimenti sul tema della sostenibilità agricola.

L’evento, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza, si è tenuto all’Innovation Center di Fontanellato Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, presso il Casalasco Innovation Center di Fontanellato, il 1° Seminario di Formazione su “Pratiche di agricoltura rigenerativa e modelli decisionali per la decarbonizzazione in agricoltura” dedicato agli agricoltori del Gruppo Casalasco. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha coinvolto diverse aziende agricole socie e conferenti di Casalasco che si impegneranno nell’applicare buone pratiche agricole per la sostenibilità in agricoltura e la decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Per gli agricoltori di Casalasco un seminario di formazione su agricoltura rigenerativa e decarbonizzazione Articoli correlati Agricoltura in crisi, Cantalamessa incontra gli agricoltoriGli agricoltori denunciano una crisi strutturale del comparto, aggravata dagli accordi internazionali e dalla concorrenza sleale. Coldiretti torna in piazza per "salvare l'agricoltura europea": a Strasburgo anche gli agricoltori novaresiAnche Codliretti Novara-Vco partecipa alla manifestazione in programma martedì 20 gennaio davanti alla sede per Parlamento europeo Ci saranno anche... Corso base di orticoltura a cura di Deafal Contenuti e approfondimenti su Per gli agricoltori di Casalasco un... Argomenti discussi: Agricoltura rigenerativa e decarbonizzazione: Casalasco forma la filiera. Agricoltura rigenerativa e decarbonizzazione: Casalasco forma la filieraAl Casalasco Innovation Center di Fontanellato, in scena il primo Seminario di Formazione su Pratiche di agricoltura rigenerativa e ... cremonaoggi.it A Natale si rinnova l’impegno solidale dalla parte dei più fragiliIl gruppo agroalimentare Casalasco conferma, anche in occasione delle festività 2025, il proprio sostegno attraverso la tradizionale erogazione liberale, all’interno di una collaborazione stabile con ... vita.it