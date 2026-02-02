Agricoltura in crisi Cantalamessa incontra gli agricoltori

Il senatore Gianluca Cantalamessa ha incontrato questa mattina una delegazione di agricoltori di Avellino. Gli agricoltori protestano contro l’accordo tra l’Unione Europea e il Sud America, che potrebbe danneggiare le produzioni locali. La riunione si è svolta nel momento in cui il settore agricolo italiano attraversa una fase difficile, con molte aziende che si sentono minacciate dalla concorrenza internazionale. Cantalamessa ha ascoltato le loro proteste e ha promesso di portare avanti le istanze nel Parlamento.

Tempo di lettura: 3 minuti Il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale della Lega, ha incontrato ad Avellino una delegazione di agricoltori irpini impegnati nelle mobilitazioni nazionali ed europee contro la ratifica dell' accordo tra l'Ue e l'area di libero scambio sudamericana, Mercosur. Al confronto hanno partecipato Antonello Nudo, presidente di Uniagri, Robero Lauro e Generoso Lena, rispettivamente presidente e componente del Comitato agricoltori avellinesi, realtà che aderiscono al Coapi – Coordinamento agricoltori e pescatori italiani, alla presenza anche dei dirigenti locali del Carroccio, Massimo Picone e Assunta Clemente, che si sono adoperati per l'organizzazione dell'incontro.

