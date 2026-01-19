Coldiretti torna in piazza per salvare l' agricoltura europea | a Strasburgo anche gli agricoltori novaresi

Il 20 gennaio, agricoltori novaresi e del Vco parteciperanno a una manifestazione a Strasburgo, promossa da Coldiretti, per sensibilizzare sull'importanza di salvare l'agricoltura europea. L'iniziativa mira a sottolineare le sfide del settore agricolo e l’urgenza di interventi efficaci a tutela degli operatori e delle produzioni locali, in un momento di crescente attenzione alle politiche agricole comunitarie.

Anche Codliretti Novara-Vco partecipa alla manifestazione in programma martedì 20 gennaio davanti alla sede per Parlamento europeo Ci saranno anche gli agricoltori novaresi e del Vco domani, martedì 20 gennaio, in piazza a Strasburgo per manifestare a sostegno dell'agricoltura europea. Domani a Strasburgo sarà quindi presente anche una delegazione di Coldiretti Novara-Vco, guidata dal presidente Fabio Tofi e dal direttore Luciano Salvadori. L'appuntamento è a partire dalle 9 a Place de Bordeaux insieme al segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo e al presidente Ettore Prandini.

"Piemonte datti una mossa": anche gli agricoltori novaresi alla protesta di Coldiretti a Torino

Il 15 dicembre, gli agricoltori del Novarese e del Vco si uniranno alla protesta di Coldiretti a Torino, sotto il Grattacielo della Regione, per evidenziare le criticità del settore agricolo e chiedere interventi concreti. La manifestazione rappresenta un momento di mobilitazione importante per sostenere le esigenze delle campagne piemontesi.

