Il Pentagono ha avviato contatti con la società di intelligenza artificiale Anthropic, cercando di ristabilire i rapporti. Tuttavia, una fonte ufficiale ha dichiarato che, a meno che non venga presentata una proposta di utilizzo senza restrizioni, non ci saranno ulteriori discussioni. La comunicazione suggerisce una posizione ferma riguardo alle condizioni poste dal governo.

“A meno che non tornino dal governo dicendo ‘Accettiamo qualsiasi utilizzo’, non c’è nulla di cui discutere”. A dirlo ad Axios è una fonta anonima vicina al segretario della Difesa Pete Hegseth, in riferimento alla possibilità di un insperato accordo tra il Pentagono e Anthropic. La società guidata da Dario Amodei è in rotta con il Dipartimento della Guerra dopo che si è rifiutata di acconsentire all’uso illimitato del suo Claude. Le linee generali della start up d’altronde parlano chiaro: il modello non si può utilizzare per far sparare armi senza il supporto umano né per la sorveglianza di massa degli americani. Motivo per cui ha intentato causa contro il governo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pentagono e Anthropic provano a riallacciare i rapporti. Forse

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