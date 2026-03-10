Pensavo Peccioli tre giorni per capire il presente intorno a noi

A Peccioli, nell’Alta Valdera, si tiene di nuovo il festival Pensavo Peccioli, dedicato a incontri e presentazioni. L’evento, che si svolge in tre giorni, è curato da Luca Sofri e promosso dalla Fondazione Peccioliper in collaborazione con il Post. La manifestazione coinvolge vari relatori e propone un programma ricco di interventi e discussioni pubbliche.

Torna nel borgo dell'Alta Valdera Pensavo Peccioli, il festival di incontri e presentazioni a cura di Luca Sofri e organizzato dalla Fondazione Peccioliper in collaborazione con il Post. Per tre giorni scrittori, giornalisti e altri ospiti si incontrano per parlare di libri, informazione e delle cose che succedono nel mondo. Pensavo Peccioli è nato nel 2019 con l'idea di creare un'occasione per fermarsi a capire meglio quello che succede attorno a noi: come cambiano la politica, la cultura, l'informazione e il modo in cui le raccontiamo.