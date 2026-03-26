Pellegatti ‘avverte’ il Milan | Pavlovic è un nodo Se lo dovessero cedere …

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato le recenti voci di calciomercato riguardanti il difensore del Milan Pavlovic. Ha sottolineato che il calciatore rappresenta un punto critico nella rosa e ha evidenziato come una cessione potrebbe creare delle complicazioni per la squadra. Pellegatti ha espresso preoccupazioni in merito alla possibile partenza del difensore senza entrare nel dettaglio delle trattative.

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche delle voci di calciomercato intorno al difensore del Milan Pavlovic. Ecco il parere dal suo canale 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Articoli correlati Leggi anche: Pellegatti: “Sono curioso di capire se il Milan affonderà il colpo per Kostic del Partizan” Milan, Pellegatti: “Se andasse via Allegri possiamo salutare anche Modric, Rabiot e Maignan”Nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile separazione tra Allegri e il Milan a fine stagione. Una raccolta di contenuti su Pellegatti 'avverte' il Milan Pavlovic... Temi più discussi: Pellegatti non ci sta:Sperare questo mi sembra una cosa folle!; Pellegatti stenta a crederci: Sento tifosi che vorrebbero perdere a Napoli per favorire Conte. Follia pura. Lo Scudetto...; La Lega avverte:In questo modo Uefa e FIFA schiacceranno i campionati; Pellegatti e la situazione rossonera: Chi chiede il 4-3-3 non capisce che Allegri ha scelto il calcestruzzo. Pellegatti: Non ho visto grande partite del Napoli. Campionato aperto? Bisogna ringraziare il MilanC'è grande attesa per Napoli-Milan, matcha valido per la 31esima giornata, che potrà dire molto in chiave secondo posto e anche per lo scudetto in casa di ulteriori frenate dell'Inter. L'appuntamento ... msn.com Pellegatti: Ho sentito tifosi del Milan sperare nella sconfitta a Napoli, sono impazzito!Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, attraverso il canale youtube si è proiettato sul big-match della 31esima giornata di campionato che vedrà i rossoneri impegnati contro i campioni d'It ... msn.com Pellegatti e la situazione rossonera l'analisi - facebook.com facebook #Pellegatti: "La #Nazionale ora è un diversivo per le squadre, toglie i pensieri, ma #NapoliMilan sarà uno spareggio per chi vuole ancora sperare di avvicinarsi all' #Inter" x.com