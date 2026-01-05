Assenze | la mostra in cui il vuoto diventa traccia visibile

Cosa chiamiamo assenza? Nella vanitas seicentesca era il soffio che spegne una candela, il teschio come memento mori. Negli spazi metafisici di De Chirico, una presenza sospesa che abita le piazze vuote. Negli anni Settanta, quando l'opera si dematerializza, la mancanza diventa linguaggio critico.

Cosa succede quando l'assenza diventa visibile Una sedia vuota. Un'ombra che dialoga con il corpo. Un ricordo che diventa quadro. La mostra ASSENZE è un viaggio intimo attraverso vuoti che diventano pieni, silenzi che gridano, ombre che dialogano con - facebook.com facebook

