’Fino a Qui Tutto Bene’ La mostra di Serafini

La mostra fotografica ‘Fino a Qui Tutto Bene’ si tiene alla Limonaia di Villa Baruchello e ha già registrato centinaia di visitatori. L’esposizione è curata dall’artista elpidiense Suresh Serafini, con la direzione artistica di Matteo Ripa e la supervisione della curatrice Ludovica Cancellieri. L’evento rimane aperto al pubblico e presenta una selezione di fotografie di Serafini.

Subito centinaia di presenze alla Limonaia di Villa Baruchello per la mostra fotografica ’Fino a Qui Tutto Bene’, dell’artista elpidiense Suresh Serafini con la direzione artistica di Matteo Ripa e la supervisione della curatrice Ludovica Cancellieri. La mostra è composta da 200 opere, sia immagini sia foto scattate in prima persona dall’autore, non solo nella sua Porto Sant’Elpidio ma anche in giro per il mondo tra New York, Londra e Parigi. Proprio la capitale francese, con le sue banlieue, è ambientazione chiave del film La Haine da cui Serafini ha preso ispirazione per dare vita a questa sua creazione "Ho messo al centro elementi di vita quotidiana, a cui diamo significati scontati e talvolta brutti, per attribuire loro un senso diverso: anche la banalità in realtà ha dei significati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Fino a Qui Tutto Bene’. La mostra di Serafini Articoli correlati Carta del Docente, Serafini (Snals): “Bene la riattivazione con l’estensione ai precari, pc in comodato d’uso e biglietti bus o treni”“Bene la riattivazione della carta del docente con l’estensione ai precari, eliminata, così, una inaccettabile discriminazione". Da tutto il mondo fino a Macfrut. Il futuro dell’ortofrutta si scrive quiQuando nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di Macfrut, il presidente Patrizio Neri ha paragonato la fiera... La Vite e i tralci - Basta la «sola fede» per salvarsi Lutero vs Chiesa Cattolica (4) Aggiornamenti e notizie su Qui Tutto Bene Discussioni sull' argomento Suresh Serafini – Fino a qui tutto bene; Porto Sant'Elpidio: Suresh Serafini. Fino a qui tutto bene - Mostra di fotografia nelle Marche; ’Fino a Qui Tutto Bene’. La mostra di Serafini; Per Mattarella la guerra è brutta, ma inizia sempre per colpa degli altri. “Questa è la storia di una società che precipita. E che mentre sta precipitando si ripete, per farsi coraggio: "Fino a qui tutto bene." "Fino a qui tutto bene." "Fino a qui tutto bene…” Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.” L’odio - Mathieu Kassovitz La haine - facebook.com facebook