Borse europee in picchiata Milano -4,1% | vola il gas Brent a 82 dollari

Le borse europee hanno registrato pesanti perdite, con Milano che ha chiuso in calo del 4,1 per cento. Nel frattempo, il prezzo del gas naturale è salito significativamente, mentre il petrolio Brent ha raggiunto i 82 dollari al barile. La giornata è stata segnata da un forte aumento della volatilità sui mercati finanziari in risposta alle recenti tensioni militari.

Milano, 3 mar. (askanews) – Borse europee in picchiata con l'ampliarsi dell'escalation militare in Medio Oriente dopo l'attacco all'Iran, mentre il prezzo del gas ad Amsterdam fa segnare un balzo del 30% sfiorando i 60 euro, sui massimi da oltre tre anni, e il Brent sale di un altro 6% portandosi sopra quota 82 dollari al barile. Continuano a pesare i timori legati a una lunga interruzione dei traffici nello Stretto di Hormuz, da dove transitano oltre il 20% del petrolio e del Gnl mondiale.