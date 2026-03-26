Un uomo coinvolto in un furto di bici elettrica ha patteggiato una condanna a un anno e un mese di reclusione con pena sospesa, evitando così la detenzione. Dopo aver rubato la bici, è caduto dopo pochi metri e, in seguito, ha accettato di condividere la responsabilità del reato. I fatti sono avvenuti recentemente, portando alla sua scarcerazione avvenuta ieri.

Patteggia per la rapina della bici elettrica e viene condannato a 1 anno e 1 mese di reclusione, con pena sospesa, tanto che ieri è uscito dal carcere dove era rinchiuso dal primo marzo scorso. L’uomo, un gambiano di 29 anni difeso dall’avvocato Teresa Giurgola, era accusato di aver rubato una bici elettrica che il proprietario aveva parcheggiato in corso Cavour. L’imputato era subito scappato, pedalando e cercando di allontanarsi, ma dopo pochi metri si era schiantato contro una vettura. L’incidente aveva dato tempo al proprietario della bicicletta di raggiungerlo e iniziare una colluttazione con il ladro, aiutato anche dal conducente dell’auto colpita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Pedala via con la bici rubata, ma dopo pochi metri si schianta: patteggia ed esce dal carcere

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