Cicloturismo si comprano meno bici ma si pedala di più | a Padova la Fiera del settore

La Fiera del Cicloturismo di Padova, in programma dal 27 al 29 marzo 2026, si focalizza sulle tendenze attuali del settore. Mentre si acquistano meno biciclette, aumentano le pedalate e l’interesse per il cicloturismo. Organizzata da Bikenomist, l’evento esplora le nuove dinamiche economiche e culturali che stanno ridefinendo il modo di vivere e praticare questa forma di turismo sostenibile.

La Fiera del Cicloturismo organizzata da Bikenomist, evento ospitato alla Fiera di Padova dal 27 al 29 marzo 2026, punterà i riflettori sull’economia del cicloturismo che sta vivendo una fase di trasformazione profonda, tanto che parlare solo di produzione e vendita di biciclette oggi non basta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cicloturismo, si comprano meno bici ma si pedala di più: a Padova la Fiera del settore Leggi anche: Fiera del Cicloturismo. Dopo Milano e Bologna l’appuntamento è a Padova Leggi anche: “Bici in Comune”, a Bergamo si pedala verso città più sicure e sostenibili La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cicloturismo, si comprano meno bici ma si pedala di più: a Padova la Fiera del settore - La Fiera del Cicloturismo, evento ospitato alla Fiera di Padova dal 27 al 29 marzo, punterà i riflettori sull’economia del cicloturismo che sta vivendo una fase di trasformazione profonda, tanto che p ... padovaoggi.it

Fiera del Cicloturismo a Padova dal 27 al 29 marzo 2026 - Si comprano meno bici, ma si pedala di più: la bike economy punta sui servizi e sull’esperienza. vicenzareport.it

Viaggiare con la Bici 2025: il rapporto che svela come il cicloturismo sta salvando i territori - Il cicloturismo italiano continua la sua corsa inarrestabile: 89 milioni di presenze nel 2024 (con un aumento del 54% rispetto all’anno precedente) e un impatto economico che sfiora i 10 miliardi di ... greenme.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.