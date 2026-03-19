pechino express seconda tappa verso giava su sky e now dopo il debutto da record

Prosegue il viaggio di Pechino Express con la seconda tappa verso Giava trasmessa su Sky e NOW. La prima puntata ha registrato ascolti record, attirando un grande pubblico. La trasmissione vede protagonisti diversi concorrenti che affrontano nuove sfide e percorsi tra Indonesia e altre località. La gara continua con un ritmo serrato, coinvolgendo i partecipanti in emozionanti prove di resistenza e strategia.

Prosegue il viaggio di Pechino Express. Dopo il primo episodio da record – è stata la puntata più vista di sempre con una Total Audience di 752mila spettatori, +39% rispetto al debutto dello scorso anno – giovedì 19 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva la seconda tappa della corsa che quest’anno porta alla scoperta dell’Oriente più estremo. Il conduttore Costantino della Gherardesca e il primo inviato di quest’anno Lillo. su Digital-News.it Prosegue il viaggio di Pechino Express. Dopo il primo episodio da record – è stata la puntata più vista di sempre con una Total Audience di 752mila spettatori, +39% rispetto al debutto dello scorso anno – giovedì 19 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva la seconda tappa della corsa che quest’anno porta alla scoperta dell’Oriente più estremo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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