Tommy Shelby torna su Netflix nel 2026 | Peaky Blinders – The Immortal Man tra guerra e potere criminale

Tommy Shelby torna su Netflix nel 2026 con “Peaky Blinders – The Immortal Man”. La serie riprende le fila della storia dei criminali di Birmingham, tra guerre e lotte di potere. La data di uscita è fissata per il 20 marzo 2026. I fan aspettano con ansia il nuovo capitolo, mentre il mondo criminale si prepara a riaccendersi con Shelby ancora protagonista.

Il Ritorno di Tommy Shelby: “Peaky Blinders: The Immortal Man” su Netflix il 20 Marzo 2026. Il mondo criminale e affascinante dei Peaky Blinders si prepara a un nuovo capitolo. Netflix ha annunciato che il film “Peaky Blinders: The Immortal Man” debutterà sulla piattaforma il 20 marzo 2026, riportando sullo schermo Thomas Shelby e la sua famiglia in una Birmingham segnata dalla Seconda Guerra Mondiale. Un’Eredità di Violenza e Potere. La conclusione della serie televisiva, acclamata dalla critica e dal pubblico, aveva lasciato i fan con molte domande e un desiderio di rivedere i personaggi che hanno imparato ad amare – e temere.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Tommy Shelby

Dopo sei stagioni e 36 episodi, Peaky Blinders conclude la sua serie televisiva, ma la storia di Tommy Shelby continua sul grande schermo.

Ultime notizie su Tommy Shelby

Argomenti discussi: Peaky Blinders: The Immortal Man, data, cast e tutto sul film; Rebecca Ferguson rivela dettagli sull’attore che le urlò in faccia sul set.

Il creatore di #PeakyBlinders, Steven Knight, ha rivelato che la sua prima scelta per interpretare Tommy Shelby era #JasonStatham, prima che il ruolo venisse affidato a #CillianMurphy. Knight ha raccontato di aver incontrato entrambi gli attori a Los Angeles e - facebook.com facebook