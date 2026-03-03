Va bene la zona Milan ma per il derby servirà altro

La zona Milan ha raccolto 8 punti dall'85° minuto in poi, ma per il prossimo derby potrebbe non essere sufficiente. La squadra ha mostrato capacità di rimonta negli ultimi minuti delle partite, anche se questa strategia potrebbe non bastare contro un avversario di livello superiore. La preparazione per l'incontro si concentra sulle esigenze di tenere il passo e migliorare le performance complessive.

Va bene la zona Milan (8 punti guadagnati dall'85° in avanti) ma alle viste del derby serve forse qualcosa d'altro. E qui riparte, nel dibattito tra media e social, la caccia a Rafa Leao, intervenuto domenica a Cremona dopo il 2 a 0 per suonare la carica ai suoi. I numeri collezionati dal portoghese sono in controtendenza rispetto ai giudizi. Dopo 20 presenze è a quota 9 gol (più 1 in coppa Italia), superando già la produzione dello scorso torneo (8 gol in 34 partite) con l'aiuto di qualche rigore ma soprattutto realizzando una serie di sigilli da centravanti puro. Attorno a questo ruolo, deciso da Allegri per esigenze di rosa (Gimenez infortunato, Fullkrug arrivato a gennaio e subito con un dito del piede rotto), è da sempre viva una discussione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Va bene la zona Milan, ma per il derby servirà altro Vocalelli avverte il Milan: “Va bene Fullkrug, ma per vincere serve altro”"Il pubblico sarà almeno un pizzico dispiaciuto di aver già perso due dei tre obiettivi della stagione". Masala: “RedBird, va bene la svolta. Ma ora Cardinale investa sul Milan”Masala, però, nel suo intervento, ha voluto ricordare a Cardinale un particolare importante. INTER-MILAN 0-1: IL DERBY È DI ALLEGRI Tutto quello che riguarda Va bene la zona Milan, ma per il derby... Discussioni sull' argomento Va bene la zona Milan, ma per il derby servirà altro; Milan, tre motivi per cui lo scudetto è andato via ma si può essere comunque ottimisti; Pagelle Cremonese-Milan: Fofana, un mezzogiorno da Modric. Audero resiste quasi fino alla fine; Serie A: il Milan va ko col Parma, e l'Inter vola a +10. Andrè-Milan, Romano: "Sta succedendo di tutto ma riguarda il Corinthians. Milan ottimista" x.com Il collega di Sport TV Portogallo @andersinho_marques ci ha guidati alla scoperta di André, centrocampista classe 2006 che il Milan vuole comprare dal Corinthians per 17 milioni Leggi l'intervista completa sul sito di MilanNews.it! @anto.vitiello - facebook.com facebook