Bar multato per i troppi adesivi in vetrina | Dovete toglierli per decoro Parla la responsabile | Assurdo sono la nostra identità

Un bar di Pavia è stato multato dai vigili per aver affisso troppi adesivi in vetrina. I funzionari hanno richiesto la rimozione degli adesivi, citando motivi legati al decoro urbano. La responsabile del locale ha commentato che gli adesivi rappresentano l’identità del suo esercizio, definendo la sanzione come ingiusta. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra chi li considera un elemento artistico e chi li giudica una violazione delle norme di decoro.

C’è chi li considera un pezzo artistico e chi, come i vigili di Pavia, li liquida come una violazione del decoro urbano. Ma per chi è abituato a varcare la soglia del bar-osteria Sottovento, quegli adesivi stratificati sulla vetrina sono la caratteristica distintiva del locale. Ora, però, quella collezione di simboli è finita nel mirino delle autorità, che hanno staccato una multa al locale in nome dell’articolo 25 del «Regolamento di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini». Quest’ultimo prevede che «ai proprietari o ai gestori d’attività commerciali è fatto obbligo di pulizia delle vetrine, soglie, ingressi e aree pubbliche concessionate al fine di garantire adeguato decoro all’area». 🔗 Leggi su Open.online

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Tutto quello che riguarda Bar multato

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