pausa importante per ricaricarsi al meglio

Il Modena ha ripreso gli allenamenti dopo aver usufruito di tre giorni di riposo stabiliti dalla squadra tecnica. La formazione si prepara per le prossime partite, continuando il lavoro sul campo con sessioni dedicate alla preparazione fisica e tattica. La squadra torna quindi in campo con l’obiettivo di migliorare la condizione e prepararsi alle sfide successive.

Il Modena è di nuovo al lavoro. La squadra gialloblù dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Sottil al termine della sfida con il Mantova ha ripreso a lavorare in vista delle prossime tre partite di campionato che la squadra giocherà tutte in trasferta sui campi di Bari, Sudtirol e Catanzaro; prima di tornare al Braglia il 18 aprile nella sfida con il Frosinone. Un calendario impegnativo, ma che i gialloblù sapranno affrontare con i propri mezzi e la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per centrare il quinto posto finale che da tanti vantaggi nei play off. Il rientro sul campo di ieri pomeriggio, è stato preceduto dalla mattinata in cui una rappresentanza della squadra ha fatto visita alla mostra di De Chirico allestita al Palazzo dei Musei, visitabile fino al 12 aprile, trovate l’articolo in cronaca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Avviso importante – Pausa Pasquale In occasione della Pasqua, come da calendario accademico, le attività didattiche saranno interrotte a partire dal 3 aprile 2026. • Inizio della pausa pasquale: 3 aprile 2026 • Ripresa dell’attività didattica: 8 aprile 2026 Au - facebook.com facebook