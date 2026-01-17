Gasp | La squadra sta meglio Malen giocatore importante Mercato finito? Dipende

Gasp commenta il miglioramento della squadra e l'importanza di Malen, sottolineando che il mercato potrebbe ancora riservare sorprese. Domani i giallorossi affrontano Torino, cercando di riscattare la sconfitta subita in coppa Italia contro la squadra di Baroni. La sfida rappresenta un momento importante per il prosieguo della stagione e per valutare lo stato di forma della formazione.

I giallorossi domani a Torino per riscattare la sconfitta contro la squadra di Baroni in coppa Italia. Ed ecco le parole in conferenza del tecnico: "Sono contento, è tornato Ndicka e rientreranno Pellegrini e Ferguson". E infine omaggia Commisso. Evitare un altro ko con Baroni anche grazie ai colpi di mercato. Gian Piero Gasperini è apparso disteso prima della terza sfida stagione al Torino. Il tecnico potrà fare affidamento su Malen e Vaz, ma anche sul ritorno di Pellegrini. "Sono contento. La squadra sta meglio rispetto agli ultimi 15 giorni - ha esordito Gasperini -. È ritornato Ndicka, abbiamo smaltito le squalifiche di Mancini, Hermoso e Cristante e davanti rientreranno Pellegrini e molto probabilmente Ferguson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

