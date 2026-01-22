Rosucci | Possiamo fare meglio ma vittoria importante In bocca al lupo a Vanmechelen da parte di tutta la Juventus

Martina Rosucci ha commentato la recente vittoria in Coppa Italia contro il Napoli, sottolineando che c’è margine di miglioramento. Ha inoltre espresso un sincero in bocca al lupo a Vanmechelen, augurandole il meglio per il suo percorso. Le sue parole riflettono l’impegno e la determinazione del team, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, in linea con lo spirito della squadra e della competizione.

Martina Rosucci ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli, facendo anche un grosso in bocca al lupo a Vanmechelen. Martina Rosucci ha parlato dopo la vittoria della Juventus Women in Coppa Italia contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Canzi: «Oggi contava il risultato. Ma per passare il turno dovremo fare meglio di così» SULLA VITTORIA – «Era sicuramente molto importante tornare a vincere dopo l'ultima partita, per il morale e per questo gruppo di ragazze che lavora sodo ogni giorno. Possiamo sicuramente fare meglio, però quello che conta è portare a casa il risultato» UNA DEDICA SPECIALE – «Il mio pensiero oggi oltre alla vittoria va a Vanmechelen che si è fatta male durante la partita, sono sempre cose brutte queste.

