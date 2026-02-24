Fuga di gas a Molinella durante lavori in strada | FOTO

Una fuga di gas si è verificata nel pomeriggio a Molinella, causata dai lavori in corso in via Risorgimento. L’incidente si è verificato intorno alle 15.30, quando una perdita dalla conduttura ha creato una situazione di pericolo per i residenti e i passanti. Le autorità hanno immediatamente evacuato le persone nelle vicinanze e hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i tecnici specializzati.

Tre squadre dei vigili del fuoco in azione nel pomeriggio per una perdita dalla conduttura. Area messa in sicurezza con Hera, nessuna evacuazione Momenti di apprensione nel pomeriggio a Molinella, dove intorno alle 15.30 si è verificata una fuga di gas dalla conduttura stradale in via Risorgimento, durante l'esecuzione di lavori nella pubblica via. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna per mettere in sicurezza l'area ed evitare rischi per residenti e passanti. I pompieri hanno operato in collaborazione con il personale di Hera, verificando la presenza di eventuali sacche di gas non solo lungo la carreggiata ma anche all'interno delle abitazioni adiacenti.