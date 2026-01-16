Harry Styles annuncia il nuovo album quando esce e il titolo
L’attesa è finita! Dopo alcuni anni di assenza dalle scene musicali, in queste ore Harry Styles ha finalmente annunciato la data di uscita del suo nuovo album di inediti. Già da giorni i fan avevano iniziato ad ipotizzare che il ritorno del cantante inglese fosse imminente. In diverse città del mondo infatti sono spuntati diversi cartelloni pubblicitari che hanno destato la curiosità generale e che hanno immediatamente entusiasmato il pubblico. Dopo le migliaia di teorie, adesso a rompere il silenzio è stato lo stesso Styles, che con un post sui social ha annunciato l’arrivo del suo quarto album, che si intitola Kiss All The Time. 🔗 Leggi su Novella2000.it
