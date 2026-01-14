I sensi del mare esce il nuovo album del pianista Paul Robino

Il 23 gennaio esce “I sensi del mare”, il nuovo album del pianista e compositore Paul Robino. Disponibile in formato CD e Vinile, il progetto nasce dalla collaborazione con il rinomato maestro Vince Tempera, che ha curato gli arrangiamenti e la direzione orchestrale. Un’uscita che rappresenta un importante momento nella carriera di Robino, offrendo un’esperienza musicale sincera e raffinata.

Roma, 14 gen. (askanews) – Da Venerdì 23 Gennaio sarà disponibile in fisico nei formati Cd e Vinile, "I sensi del mare" il nuovo album del pianista e compositore Paul Robino che nasce dalla collaborazione con il maestro Vince Tempera, uno tra i più noti direttori, arrangiatori e maestri della musica italiana che ha arrangiato e diretto l'orchestra dell'intero lavoro. Il disco in uscita per Warner Music, è un suggestivo ed emozionante concept album di musica strumentale dedicato a quell'amore indissolubile che da sempre lega l'uomo al mare, un invito a tutelare i nostri mari che sono un bene preziosissimo per la salute dei nostri ecosistemi.

I sensi del mare - Paul Robino e Vince Tempera

