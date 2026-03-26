Impegno ai due candidati sindaco | un patto per lo sport e i giovani

Due candidati sindaco sono stati invitati a sottoscrivere un patto bi-partisan per lo sport, promosso da Forza Italia. L’accordo mira a impegnare le future amministrazioni comunali in iniziative rivolte a giovani e sport, senza legami con orientamenti politici di destra o sinistra. La proposta è stata presentata come un impegno ufficiale che dovrebbe essere firmato prima delle elezioni comunali.

Forza Italia propone un patto per lo sport. "Chiediamo un impegno solenne ai candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali: un patto bi-partisan per lo sport che non è né di destra né di sinistra. Un patto per le giovani generazioni, per valori condivisi trasversalmente, per il benessere dei cittadini e per il turismo sportivo. Forza Italia è impegnata, anche con elaborazioni di progetti e proposte concretissime su tanti fronti (sanità, turismo, urbanistica, cultura .). Ma riteniamo che l’obiettivo del rilancio dello sport, sottovalutato da tutti negli ultimi 40 anni, debba superare ogni contrapposizione". Un invito rivolto a chiunque... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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