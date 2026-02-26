Giovani e sport a Milano | Fondazione Milan sostiene il nuovo progetto Fuori Campo

Da pianetamilan.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da febbraio a dicembre, svariate zone di Milano come, ad esempio, piazze e parchi, si riempiranno con moltissimi eventi sportivi gratuiti ed accessibili a tutti grazie al nuovo progetto promosso dal Comune di Milano e dalle varie fondazioni cittadine, inclusa Fondazione Milan, chiamatosi "Fuori Campo". Progetto dedicato a tutti i bambini e adolescenti, ma con una particolare attenzione verso coloro che vivono in condizioni di forte fragilità. Ecco, di seguito, il comunicato stampa: (Comunicato stampa) - "Oltre 300 eventi sportivi gratuiti e accessibili diffusi nelle piazze e nei giardini di Milano da febbraio a dicembre 2026. È questa la... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

giovani e sport a milano fondazione milan sostiene il nuovo progetto fuori campo
© Pianetamilan.it - Giovani e sport a Milano: Fondazione Milan sostiene il nuovo progetto “Fuori Campo”

Fondazione Cariplo sostiene disabili, giovani e detenutiFondazione Cariplo, per il 2026, conferma i 215 milioni di euro in erogazioni filantropiche sul territorio lombardo.

Leggi anche: Fondazione Milan festeggia 23 anni di attività: il nuovo progetto rossonero

Temi più discussi: Avviso pubblico contributi e voucher sport per giovani 14-35 anni; Joy of Moving: al via uno studio su sport e benessere dei giovani; Quanto vale lo sport a scuola: milioni di studenti, bonus alle famiglie e il nodo delle palestre; I giovani e lo sport. Ci sono 66 voucher per chi è svantaggiato.

giovani e sport aSimone Biles Nuova Ambasciatrice Laureus: Ispirazione per lo Sport GiovanileSimone Biles, ginnasta pluripremiata, è la nuova Ambasciatrice Laureus. A Milano ha ispirato giovani atlete, promuovendo lo sport come strumento di fiducia e cambiamento sociale. adnkronos.com

Nasce il Manifesto dell’Educazione allo Sport 2030: dodici parole per riscrivere il futuro dello sport e il rapporto dei giovani con l’attività sportivaÈ stato siglato a Milano il primo Manifesto dell’Educazione allo Sport 2030 con l’obiettivo di promuovere un rapporto sano con l’attività sportiva ... affaritaliani.it