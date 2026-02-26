Giovani e sport a Milano | Fondazione Milan sostiene il nuovo progetto Fuori Campo

Da febbraio a dicembre, svariate zone di Milano come, ad esempio, piazze e parchi, si riempiranno con moltissimi eventi sportivi gratuiti ed accessibili a tutti grazie al nuovo progetto promosso dal Comune di Milano e dalle varie fondazioni cittadine, inclusa Fondazione Milan, chiamatosi "Fuori Campo". Progetto dedicato a tutti i bambini e adolescenti, ma con una particolare attenzione verso coloro che vivono in condizioni di forte fragilità. Ecco, di seguito, il comunicato stampa: (Comunicato stampa) - "Oltre 300 eventi sportivi gratuiti e accessibili diffusi nelle piazze e nei giardini di Milano da febbraio a dicembre 2026. È questa la... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

