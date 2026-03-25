Ai Mondiali di pattinaggio artistico, Hase-Volodin hanno superato di misura Metelkina-Berulava nello short program. La competizione si è conclusa con una performance molto serrata tra le due coppie. Nel frattempo, Caladara e Maglio hanno ottenuto una valutazione positiva, mentre la gara tra le coppie è proseguita con grande intensità. La sfida tra le coppie ha attirato l’attenzione degli appassionati.

Battaglia era prevista, e battaglia è stata. Dopo un davvero avvincente testa a testa Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin si sono imposti di un’incollatura in occasione dello short program delle coppie, segmento che ha chiuso la prima giornata valida per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico attualmente in scena presso l’O2 di Praga. Nella fattispecie i tedeschi hanno avuto la meglio su Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, facendo perno soprattutto sul miglior rendimento nelle componenti del programma che, grazie ad un layout pulitissimo, hanno concesso agli atleti di spingersi fino a 79.78 (43.50, 36.28), appena trentasei centesimi rispetto ai georgiani, attualmente secondi con 79. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Hase-Volodin battono Metelkina-Berulava di un soffio nello short ai Mondiali. Ok Caladara-Maglio

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