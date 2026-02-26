varzi focus sulla sicurezza della prefettura con i sindaci

A Varzi, si è parlato di sicurezza e di come garantire migliori condizioni per i cittadini. Durante l'incontro con i rappresentanti locali, si sono affrontati temi legati alla gestione degli eventi pubblici e alla tutela della comunità. La discussione ha visto coinvolti vari amministratori, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per migliorare la sicurezza sul territorio.

Varzi (Pavia), 26 febbraio 2026 - Focus sui pubblici spettacoli e sulle più generali forme di intrattenimento, per il rispetto delle misure di prevenzione incendi, gestione di evacuazione in casi d'emergenza, con attenzione alla capienza autorizzata dei locali e affollamento effettivo, oltre alle disposizioni sull'uso di fuochi d'artificio e fiamme libere. Se ne è parlato nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica che si è tenuta, nella forma itinerante voluta dal prefetto di Pavia Francesca De Carlini, a Varzi, nella sala assemblea della Comunità montana dell'Oltrepò. Presenti oltre 40... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

