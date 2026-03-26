Pato e il primo giorno al Milan | Ancelotti mi portò in mensa Lì capii cos'è il rispetto

Alexandre Pato ha ricordato il suo primo giorno al Milan, avvenuto quando aveva 17 anni. Il giocatore ha riferito che l’allenatore Carlo Ancelotti lo accompagnò nella mensa di Milanello, dove si trovavano molti calciatori di prima squadra. Durante quell’occasione, Pato ha constatato di persona il rispetto tra i membri del club.

Alexandre Pato racconta il suo primo giorno al Milan, aveva 17 anni: Carlo Ancelotti lo portò in mensa a Milanello, i campionissimi rossoneri erano tutti lì. Il brasiliano imparò la prima regola di quella straordinaria squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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