Australian Open Tiley lancia la rivoluzione | Cinque set anche per le donne lo vogliono i tifosi

Craig Tiley, amministratore delegato di Tennis Australia, ha annunciato una proposta che potrebbe cambiare le regole del tennis femminile nei grandi tornei. Tiley vuole introdurre incontri al meglio di cinque set anche per le donne, sostenendo che questa novità piace ai tifosi. La proposta ha già acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori, e ora si attende una decisione ufficiale.

Craig Tiley, amministratore delegato di Tennis Australia, ha lanciato una proposta che potrebbe ridefinire il futuro del tennis femminile nei grandi tornei. Durante la giornata conclusiva dell'Australian Open, in cui Elena Rybakina ha sconfitto Aryna Sabalenka per conquistare il titolo, Tiley ha annunciato l'intenzione di estendere il formato dei cinque set anche alle finali femminili, a partire dai quarti di finale. L'idea, che non riguarda solo la parità di trattamento ma anche l'evoluzione dello spettacolo, nasce da un'analisi del pubblico e delle aspettative dei tifosi. Secondo Tiley, i fan vogliono vedere più tennis, e in particolare partite più lunghe e intense, soprattutto nelle fasi conclusive del torneo.

