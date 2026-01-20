Juventus Hernanes Bisogna vincere anche quando si gioca male

Hernanes, ex centrocampista della Juventus, ha commentato il momento della squadra, sottolineando l'importanza di ottenere i risultati anche in condizioni di gioco non ottimali. Dalla sua esperienza, evidenzia come sia fondamentale saper vincere, anche quando le prestazioni non sono al massimo. Questa analisi, tratta dagli studi di DAZN, offre uno sguardo realistico sulla situazione attuale della Juventus e sulle sfide future.

Dagli studi di DAZN, Hernanes ha analizzato il momento della Juventus e il rapporto prestazioni-risultati della squadra. Il commento di Hernanes Hernanes ha detto la sua sulla partita contro il Cagliari: "La Juve arrivava con il morale alto, tutti parlavano che potesse tornare a lottare per lo scudetto e anche

