Accoltella l'ex fuori dal supermercato condannato a 13 anni Il giorno prima l'sms | Domani si avvera il mi sogno

Daniel Manda è stato condannato a 13 anni di reclusione per aver accoltellato l'ex moglie fuori da un supermercato lo scorso gennaio. Il giorno prima dell'aggressione aveva inviato un messaggio con scritto:

