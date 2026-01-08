Accoltella l'ex fuori dal supermercato condannato a 13 anni Il giorno prima l'sms | Domani si avvera il mi sogno
Daniel Manda è stato condannato a 13 anni di reclusione per aver accoltellato l'ex moglie fuori da un supermercato lo scorso gennaio. Il giorno prima dell'aggressione aveva inviato un messaggio con scritto:
Condannato per tentato omicidio Daniel Manda che lo scorso gennaio aggredì e accoltello l'ex moglie del parcheggio del supermercato. Il giorno prima scriveva: "Domani si avvera il mio sogno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
