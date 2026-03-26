Un uomo di 65 anni, originario di Regalbuto, è stato arrestato e portato in carcere dopo aver investito un collega durante un inseguimento. La vicenda si è conclusa con una condanna definitiva a cinque anni di reclusione per tentato omicidio. L’episodio ha avuto luogo nel territorio di Paternò, e l’uomo condannato dovrà scontare la pena in carcere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dalla versione dell’incidente alla verità investigativa. È stato condotto in carcere un uomo di 65 anni, originario di Regalbuto, per scontare una condanna definitiva a 5 anni di reclusione per tentato omicidio. I fatti risalgono all’ottobre 2024 quando, lungo la strada provinciale 14 nel territorio di Belpasso, l’uomo alla guida di un’auto ha investito un collega di lavoro che viaggiava su uno scooter, provocandogli ferite gravissime. La vittima, un 43enne residente a Piano Tavola, era apparsa fin da subito in condizioni critiche. In un primo momento, il conducente aveva dichiarato ai Carabinieri intervenuti che si fosse trattato di un tragico incidente stradale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paternò: investe un collega dopo un inseguimento, condannato a 5 anni per tentato omicidio

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