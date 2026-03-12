Il Tribunale di Crotone ha emesso una sentenza definitiva nei confronti di Fabio Saporito, un macellaio di Petilia Policastro, condannato a sei anni e mezzo di reclusione per tentato omicidio. La decisione riguarda un procedimento legale in cui l’uomo è stato giudicato colpevole di aver tentato di uccidere. La sentenza è definitiva e non ammette ricorsi.

Il Tribunale di Crotone ha emesso una sentenza definitiva nei confronti di Fabio Saporito, un macellaio di Petilia Policastro condannato a sei anni e mezzo di reclusione. La condanna riguarda il tentato omicidio commesso il 18 gennaio scorso contro un ex collega, in seguito a dissidi lavorativi sul reparto macelleria. L’episodio si è svolto lungo la Statale 109 verso Roccabernarda, dove l’imputato è stato intercettato circa novanta minuti dopo aver chiamato il proprio legale, Antonio Ierardi. La vittima del gesto violento era un uomo di cinquantotto anni originario della vicina Mesoraca, accusatore delle presunte irregolarità gestite dal macellaio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macellaio condannato a 6 anni e mezzo per tentato omicidio

Articoli correlati

Accetta e 6 anni: imprenditore condannato per tentato omicidio a Roma.Tentato omicidio a Roma: imprenditore condannato a 6 anni per aggressione a dipendente Roma, 21 febbraio 2026 – Un imprenditore romano di 58 anni è...

Genova, preso a calci e pugni in una rissa morì due anni dopo, l’aggressore condannato due volte per tentato omicidio e omicidioLa gip Angela Nutini ha condannato in abbreviato a 10 anni e 8 mesi di reclusione per Giovanni Meduri, che nel pomeriggio del 22 agosto 2022, aveva...

Contenuti e approfondimenti su Macellaio condannato

Argomenti discussi: Formigine, violenza sessuale aggravata su minorenne: 39enne condannato a 6 anni di carcere.

Petilia, macellaio condannato a 6 anni e 6 mesi per tentato omicidioCondannato a 6 anni e mezzo il macellaio di Petilia Policastro accusato di tentato omicidio, incolpava un collega del licenziamento. quotidianodelsud.it

Tentato omicidio del collega: condannato macellaio di PetiliaInflitta una pena a 6 anni e 6 mesi di reclusione per l'uomo che il 18 gennaio scorso aveva sparato ad un collega a Petilia ... ilcrotonese.it