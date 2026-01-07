Napoli al fianco del Santobono | solidarietà azzurra per i piccoli pazienti

Il Napoli rinnova il suo impegno sociale sostenendo i bambini ricoverati al Santobono Pausilipon. Un gesto di solidarietà che sottolinea l’attenzione della società sportiva verso le esigenze della comunità e dei più piccoli, rafforzando il legame tra il club e il territorio. Un’iniziativa che testimonia l’importanza di un sostegno concreto in momenti di difficoltà.

Il Napoli rafforza il proprio impegno sociale e sceglie di stare accanto ai bambini ricoverati al Santobono Pausilipon. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il club azzurro ha siglato una convenzione con la Fondazione Santobono Pausilipon, polo oncologico pediatrico d'eccellenza cittadina, dando vita a un progetto di sostegno concreto rivolto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Nell'ambito dell'intesa, i bambini hanno potuto vivere un pomeriggio speciale grazie a una visita a sorpresa avvenuta lunedì, in occasione dell'Epifania.

