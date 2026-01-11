Stazioni da incubo allarme sicurezza Roma Termini due aggressioni | cosa prevede l’ordinanza del prefetto

Nella notte di sabato a Roma Termini, si sono verificati due episodi di aggressione in appena trenta minuti, rafforzando le preoccupazioni sulla sicurezza nella principale stazione della città. In risposta, il prefetto ha emanato un’ordinanza per migliorare la tutela dei viaggiatori e prevenire futuri incidenti. Di seguito, vengono analizzati i dettagli degli eventi e le misure adottate.

Roma, 11 gennaio 2026 – Notte da incubo sabato a Roma Termini: due aggressioni in mezz’ora, tra le 22.15 e le 22.45, tra piazza dei Cinquecento e via Manin, all’Esquilino, distanti pochi minuti a piedi. Resta caldissimo il fronte sicurezza nelle stazioni. Prima è stato massacrato di botte un 57enne, funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le telecamere hanno restituito la scena di un pestaggio: l’uomo è stato accerchiato da un gruppo di persone e colpito senza pietà. Ha rischiato la vita, ora le sue condizioni sono stabili, è ricoverato nella Rianimazione dell’Umberto I. La seconda vittima è un rider tunisino di 23 anni, sarebbe meno grave. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

