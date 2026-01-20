Catanzaro l’Accademia di Belle Arti apre un nuovo corso internazionale con la Cina

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha ricevuto l’approvazione dal Ministero dell’Università e della Ricerca per un nuovo corso internazionale. Il percorso, dedicato a studenti cinesi, si concentra su Design della Comunicazione Visiva e media digitali. Questa iniziativa mira a favorire scambi culturali e professionali, rafforzando la collaborazione tra l’Italia e la Cina nel settore dell’arte e del design.

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ottiene il via libera dal Ministero dell’Università e della Ricerca per l’attivazione di un nuovo percorso di studi internazionale dedicato a studentesse e studenti cinesi nel campo del Design della Comunicazione Visiva e dei media digitali. Il corso nasce dalla collaborazione con la Chengdu Vocational University of the Arts ed è riconosciuto anche dal Ministero dell’Istruzione della Repubblica Popolare Cinese. Si tratta di un corso quadriennale con formula 3+1 in Design della Comunicazione Visiva Digital Media Art: gli studenti frequenteranno i primi tre anni presso il campus di Xinjin, in Cina, per poi completare il quarto anno all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

