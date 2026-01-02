Masterchef torna con una nuova sfida nel Parmense, nelle terre del Parmigiano Reggiano. Per la prima volta, i concorrenti affronteranno una prova in esterno, immersi in un contesto che valorizza le eccellenze locali. Il Parmigiano Reggiano sarà il fulcro di questa sfida, offrendo un’occasione unica per mettere alla prova le capacità creative e tecniche dei concorrenti in un ambiente autentico e ricco di tradizione.

Il Parmigiano Reggiano è il protagonista della prima prova in esterna della 15esima stagione di Masterchef. Nella puntata andata in onda nella serata di lunedì 1° gennaio. In particolare giudici - gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - e concorrenti si sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Masterchef sbarca nel Parmense e nelle terre del Parmigiano Reggiano per la prima prova in esterno

Leggi anche: Parmigiano reggiano protagonista della nuova stagione di Masterchef

Leggi anche: Capodanno con MasterChef Italia Sky e NOW: Green Mystery Box e sfida al Parmigiano Reggiano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Masterchef sbarca nel Parmense e nelle terre del Parmigiano Reggiano per la prima prova in esterno - A Rivalta di Lesignano dè Bagni con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e i concorrenti ... parmatoday.it