Parma si può dare di più! Otto gare per il futuro

Il Parma affronta le ultime otto gare della stagione, con l’obiettivo di determinare l’esito finale del campionato. La squadra si trova in una fase cruciale, in cui ogni partita può influenzare la classifica e le possibilità di raggiungere gli obiettivi stabiliti. La serie di incontri si svolge nel contesto di una campagna in corso, che metterà alla prova le capacità e le strategie del team.

Dopo due sconfitte consecutive, la società monitora attentamente prestazioni e risultati. Allenatore e giocatori chiamati a correggere il tiro per finire bene la stagione e blindare la salvezza Il presente è già futuro per il Parma che, davanti, ha otto partite per capire come andrà a finire l’annata. Una stagione che - rispetto a quella precedente - può già considerarsi positiva. In termini di punti, dato che sono 34 a 8 gare dal termine (l’anno scorso furono 36 in 38 partite) sia di classifica, con la squadra che attualmente occupa la dodicesima posizione e conserva un margine di sicurezza dalla terzultima piazza, utile a respirare ancora aria buona. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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